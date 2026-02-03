《Ａ股焦點》中集集團A股漲停，公司稱海工業務盈利能力大幅提升

中集集團(02039)(深:000039)今日股價表現強勁，A股漲停，報10.37元人民幣，H股更大升17.97%，最高報10.68港元創52周新高。



公司2日公告，耗資359.8萬港元回購41.6萬股H股，每股回購價為8.51港元至8.7港元。



同日，中集集團發布投資者關係活動記錄表。在數據中心業務方面，截至目前，中集在中東、東南亞等多個國家和地區已累計交付規模超過1000兆瓦、模塊超過17000個。同時，公司正為超過300MW的AI、Cloud計算的客戶提供預製化數據中心的技術與製造交付服務。



在海工板塊方面，截至2025年6月末，公司手持訂單約55.5億美元，已排產至2027/2028年。預計2025年海工業務盈利能力大幅提升。在商業航天方面，2025年，集團子公司中集安瑞科相關業務營業收入和在手訂單超億元人民幣，其中約一半收入來自海外；此外，公司也為航空冷鏈運輸領域提供溫控航空箱，2025年2月推出國內首款RAP主動式溫控航空箱，填補了國內同類產品空白，將在國內主要航空公司中開展商業運營。

