  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2026 15:00

《Ａ股焦點》中集集團A股漲停，公司稱海工業務盈利能力大幅提升

　　中集集團(02039)(深:000039)今日股價表現強勁，A股漲停，報10.37元人民幣，H股更大升17.97%，最高報10.68港元創52周新高。
　　
　　公司2日公告，耗資359.8萬港元回購41.6萬股H股，每股回購價為8.51港元至8.7港元。

　　同日，中集集團發布投資者關係活動記錄表。在數據中心業務方面，截至目前，中集在中東、東南亞等多個國家和地區已累計交付規模超過1000兆瓦、模塊超過17000個。同時，公司正為超過300MW的AI、Cloud計算的客戶提供預製化數據中心的技術與製造交付服務。

　　在海工板塊方面，截至2025年6月末，公司手持訂單約55.5億美元，已排產至2027/2028年。預計2025年海工業務盈利能力大幅提升。在商業航天方面，2025年，集團子公司中集安瑞科相關業務營業收入和在手訂單超億元人民幣，其中約一半收入來自海外；此外，公司也為航空冷鏈運輸領域提供溫控航空箱，2025年2月推出國內首款RAP主動式溫控航空箱，填補了國內同類產品空白，將在國內主要航空公司中開展商業運營。
《經濟通通訊社3日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

性奴案發酵，衝擊英美政壇

03/02/2026 18:25

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區