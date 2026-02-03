  • 會員
03/02/2026 08:51

《神州基金》國投瑞銀白銀LOF單日淨值跌三成，創公募基金跌幅紀錄

　　國投瑞銀白銀LOF昨日晚間更新淨值後顯示，單日跌幅達31.5%，創公募基金單日下跌歷史紀錄。基金公司公告稱，是對國投瑞銀白銀(LOF)進行了估值調整。
　　
　　公告指出，在近期的極端行情中，白銀期貨國際主要市場價格單日波動遠超上期所白銀期貨價格的漲跌停比例限制。此時，若仍沿用當日上期所白銀期貨結算價進行估值，可能導致基金淨值無法充分、及時地反映底層資產的真實公允價值。因此，為確保基金淨值能夠真實、公允地反映底層資產狀況，公司決定參考白銀期貨國際主要市場價格變動幅度，對基金資產進行合理重估。

　　具體來說，假設國際銀價下跌30%，但受制於17%的跌停限制，上期所白銀期貨僅下跌17%，若基金繼續按其下跌17%的價格估值，其淨值將「高估」實際資產價值，形成所謂的「估值滯後」。這種偏差意味著，基金帳面的淨值已不能準確代表其所持資產的真實價值。公司表示，未來將綜合參考各項相關影響因素並與基金托管人協商，自上述合約交易體現了活躍市場交易特徵後，恢復按結算價估值方法進行估值。

　　國投白銀LOF於2月2日復牌後就一字跌停，當天一直處於跌停狀態，報收4.722元（人民幣．下同）/份。根據國投白銀LOF今日最新披露的淨值顯示，該基金淨值為2.2494元/份。據此計算，目前二級市場價格溢價率達109.92%。
《經濟通通訊社3日專訊》

照顧者 情緒健康

