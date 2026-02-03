  • 會員
AH股新聞

03/02/2026 10:51

《中國要聞》上海：今年GDP增速目標5%左右，將加強科創板制度建設

　　上海市第十六屆人大四次會議今日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。

*去年GDP增速5.4%，今年目標5%左右*

　　報告顯示，「十四五」時期，上海全市生產總值從4.16萬億元（人民幣．下同）增加到去年的5.67萬億元，成為全國首個經濟總量突破5萬億元的城市，並躋身全球城市前五位。去年GDP增速為5.4%，好於預期；地方一般公共預算收入達到8500億元，同比增長1.5%。

　　龔正建議，將今年全市GDP增長目標設定在5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，全社會研發經費支出佔GDP比例達到4.6%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持基本同步，居民消費價格漲幅2%左右。

*加強科創板制度建設，培育長期資本及耐心資本*

　　報告還表示，今年要配合中央金融管理部門縱深推進金融體制改革，加強科創板制度建設，推動銀行間和交易所債券市場互聯互通，探索構建離岸金融體系，提高跨境金融服務便利化水平，加快建設自主可控的人民幣跨境支付體系。

　　加強科創金融改革試驗區和股權投資、併購、金融科技等集聚區建設，更大力度培育壯大長期資本、耐心資本，完善產融對接機制，推動更多金融資源用於支持擴大內需、科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業。
《經濟通通訊社3日專訊》

