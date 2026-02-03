【ＡＩ】CPU現漲價潮？內媒：華強北消費級CPU價格未明顯上漲

AI急速發展引爆存儲芯片需求，CPU需求據報連帶大增，掀起另一波漲價潮。不過，據《財聯社》報道，針對AI帶熱CPU銷情的傳言，記者走訪深圳華強北後發現，CPU漲價潮尚未完全蔓延至C端。其中，消費級CPU未見明顯漲價痕跡；服務器級CPU價格表現分化，同款產品不同商家有不同報價。該媒體記者亦曾就「英特爾、AMD服務器CPU價格上調10%-15%」的消息向該兩家公司求證，暫未獲回覆。



TrendForce集邦諮詢最新發布的產業調查表示，受CPU階段性缺貨漲價、存儲器價格暴漲雙重衝擊，疊加PCB、電池等多類零部件成本同步上行，2026年第一季度全球筆電出貨量預計將環比減少14.8%。不過報道指，華強北多個電子產品銷售市場的多位電腦組裝商戶表示，消費級CPU未見明顯漲價，其中一商戶稱，「12月到現在價格沒怎麼變，一些型號漲了幾十塊吧，變化不大」。



*服務器CPU價格波動，分析料持續大漲可能性不高*



服務器CPU則有所不同。報道指，以英特爾至強6530處理器為例，多位商家表示，該款產品目前售8300元（人民幣．下同）左右，與前幾周價格差別不大，且詢價的人不多。另一位CPU回收商家則稱，全新的6530處理器此前售價最高超9000元，目前回落至8000元出頭；拆機二手的6530處理器目前售5500元，此前高點為6500元。也有商戶報價稱，「全新的賣9000，8000是上個月的價格」。



萬創投行副總裁代智勇分析稱，這一輪價格變化更偏向結構性分化，而非全品類、全面上漲。接下來預計CPU市場仍將延續分化特徵。消費級CPU價格整體以穩定為主；而服務器端，尤其是面向AI算力、高性能計算等特定應用的CPU，價格表現可能存在短期波動，但在產能逐步釋放、系統方案優化的背景下，出現全面、持續性大幅上漲的可能性並不高。



*存儲行情火熱，CPU商家紛紛「轉行」*



值得注意的是，不少CPU商家在近期「轉行」做起了存儲。多個櫃台印有CPU業務標誌的商戶均表示，很久沒做CPU生意了，存儲產品是目前的主營業務。有商戶向《財聯社》記者直言，「CPU價格變化太小了，而且之前一直在往下走，現在存儲行情熱，做存儲可以多賺很多。」



《經濟通通訊社3日專訊》