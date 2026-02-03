  • 會員
03/02/2026 14:50

業內否認遊戲行業稅率調整，機構：市場傳聞混淆稅種、不合邏輯

　　今日，有市場傳言稱金融業及互聯網增值服務（如遊戲內購、廣告）因利潤率高、稅負輕，可能成為下一個稅率調整目標，並類比白酒稅率，該消息引發騰訊(00700)等互聯網公司股價集體下挫。據《21世紀經濟報道》向多位業內人士進行求證，其均表示未收到任何渠道關於稅率調整的消息，該傳言可信度較低。

　　此前，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商同步發布公告，宣布將按照1月1日發布的《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》（財政部　稅務總局公告2026年第9號）有關規定，統一執行新的增值稅稅率--由原有的6%調升至9%。

　　光大證券研報指出，該傳言在稅種、法律及政策邏輯上均站不住腳，可信度極低，投資者無需過度解讀。首先，白酒的32%稅率屬於消費稅，而金融業、遊戲、廣告等適用的是增值稅，法定稅率即為6%，無政策依據將其歸入更高檔位。其次，當前稅率存在法律剛性約束，調整非易事。近期財政部、稅務總局的公告僅針對基礎電信服務進行了稅率調整，並未涉及金融及互聯網增值服務。

　　研報進一步指出，未來更可能出現的稅收規範，是針對部分企業稅收優惠資格（如高新技術企業資質）的核查與清理，而非直接上調法定稅率。此類影響範圍有限且可控。
《經濟通通訊社3日專訊》

