《神州期貨》銅價回調激活買盤，中國銅加工製造商春節前逢低買入

據《彭博》報道，由於上海市場投機交易推動銅價飆升導致實物採購連續數周按兵不動後，中國銅加工商和製造商在本月春節假期前開始逢低買入、補充庫存。



報道引述知情人士稱，在期貨價格較上周高點回落12%後，只要價格維持在目前的每噸約10萬元(人民幣．下同)左右，部分企業將繼續採取按需採購的模式，以滿足春節後的生產需求。



此前受對美元前景的擔憂以及從貨幣和主權債券轉向的影響，看漲的中國投資者大舉湧入商品市場，推動銅、黃金、白銀和其他金屬價格在1月飆升。但隨著美元回升以及美國總統特朗普提名一位著名的「通脹鬥士」出任聯儲會主席，這場漲勢在上周末戛然而止。



銅期貨交易的火爆與現貨市場的冷清形成鮮明對比，加工商先前處於觀望狀態。當上期所近月銅期貨合約跌破每噸10萬元大關，周一（2日）一度觸及每噸98580元人民幣時，交易量應聲激增。今年1月也成為該交易所金屬交易史上最繁忙的一個月。



據中國大宗商品諮詢機構「我的鋼鐵網」(Mysteel)的數據，此次回調引發現貨市場一波採購潮，日成交量翻倍至3.81萬噸，創下三個月來新高。

《經濟通通訊社3日專訊》