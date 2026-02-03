  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2026 09:34

《神州期貨》銅價回調激活買盤，中國銅加工製造商春節前逢低買入

　　據《彭博》報道，由於上海市場投機交易推動銅價飆升導致實物採購連續數周按兵不動後，中國銅加工商和製造商在本月春節假期前開始逢低買入、補充庫存。

　　報道引述知情人士稱，在期貨價格較上周高點回落12%後，只要價格維持在目前的每噸約10萬元(人民幣．下同)左右，部分企業將繼續採取按需採購的模式，以滿足春節後的生產需求。

　　此前受對美元前景的擔憂以及從貨幣和主權債券轉向的影響，看漲的中國投資者大舉湧入商品市場，推動銅、黃金、白銀和其他金屬價格在1月飆升。但隨著美元回升以及美國總統特朗普提名一位著名的「通脹鬥士」出任聯儲會主席，這場漲勢在上周末戛然而止。

　　銅期貨交易的火爆與現貨市場的冷清形成鮮明對比，加工商先前處於觀望狀態。當上期所近月銅期貨合約跌破每噸10萬元大關，周一（2日）一度觸及每噸98580元人民幣時，交易量應聲激增。今年1月也成為該交易所金屬交易史上最繁忙的一個月。

　　據中國大宗商品諮詢機構「我的鋼鐵網」(Mysteel)的數據，此次回調引發現貨市場一波採購潮，日成交量翻倍至3.81萬噸，創下三個月來新高。
《經濟通通訊社3日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區