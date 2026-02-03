  • 會員
03/02/2026 10:20

內地金屬貿易商「帽子」據報跑路，致行業損失至少10億元，國投物產受累

▷ 徐茂華跑路致行業損失至少10億元，國投物產受累
▷ 國投物產被起訴索賠逾2億元
▷ 徐茂華涉非正規交易及循環交易做高國投物產營收

　　據《彭博》引述知情人士透露，由於有交易對手出逃並留下未完成的交易，中國金屬貿易商因而共計蒙受至少10億元(人民幣．下同)損失，事件並已引起監管機構的擔憂。

　　知情人士說，這場危機的核心是由綽號「帽子」的金屬交易商徐茂華織就的一個貿易網絡​；部分知情人士曾與他共事或有業務往來，並直接產生了經濟損失。國有企業--國投物產是捲入此事的公司裏最知名的一家。

　　消息表示，徐茂華拖欠國投物產銅及其他金屬的貨款，進而又拖欠其供應商貨款。據直接參與交易的人士估計，損失可能至少達10億元，實際損失或遠超這個數。根據一家涉事公司的交易所公告，此事的後果之一是，國投物產被起訴，原告索要逾2億元的損害賠償以及貨款。該公司尚未對此事作出公開回應。

*徐茂華通過非正規交易，幫助國投物產做高營收*

　　近年來，中國政府加強監管其認為可能威脅市場正常運轉的高風險商業行為，對其直接監管的國有企業尤其如此。而格外困擾中國監管機構的是循環交易，即公司之間反覆買賣同一資產，製造出產生了收入的假象。

　　國投物產是國家開發投資集團的貿易子公司，後者是一家年營收近2000億元的國有企業集團。對記者的查詢，國家開發投資集團拒絕代表子公司發表評論。

　　據六位曾與徐茂華共事的人士透露，以他為核心的一個網絡，通過非正規交易繞開了「國企只能交易核心業務所需原物料」的政府規定，幫助國投物產做高營業收入。徐茂華的合作人透露，他以廣東省佛山市為大本營，扮演中間商角色，運營多家公司，用它們從冶煉廠或其他貿易商處購買金屬，然後再轉售給國有企業，並承諾日後回購這些貨物。

　　他們說，徐茂華通過轉讓對其國企客戶的應收帳款，幾乎能夠立即回籠現金。包括銀行在內地一些提供保理服務的機構，會在金屬交付之前折價購買這些應收帳款。根據幾位跟徐茂華做過生意的人士透露，疑似騙術包括出售並非真正為徐茂華所有的金屬，而參與交易的多家公司由徐本人控制。

*監管責令大宗商品貿易公司自查，剔除多餘業務*

　　在「帽子」一案中，一些認識他並跟他做過交易的人表示，他的財務狀況可能在賭銀價下跌賠慘了之後急轉直下，促使他出逃。徐茂華出逃實際上打斷了一條持續多年的交易鏈，很可能導致國投和其他公司虧錢。

　　徐茂華造成的損失已引起中國國有資產監管機構的關注。知情人士稱，該機構近幾周已責令其管轄範圍內的大型大宗商品貿易公司自查，剔除用於做高收入的多餘業務。他們表示，國有企業的任何撤退都可能大幅削減流動性，從而加劇小企業面臨的壓力。
《經濟通通訊社3日專訊》

