03/02/2026 14:37

《中國要聞》習近平與烏拉圭總統會談：深化全面戰略夥伴關係

　　據《新華社》報道，中國國家主席習近平在北京與烏拉圭總統奧爾西舉行會談，稱兩國要在新形勢下，深化全面戰略夥伴關係，密切各層級、全方位友好交往。

　　習近平強調，中烏兩國要繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，加強治國理政經驗交流，不斷深化戰略互信。中共二十屆四中全會通過「十五五」規劃建議，為未來5年中國經濟社會發展擘畫藍圖，也為包括烏拉圭在內的各國提供更多機遇。雙方要加強發展戰略對接，深化經貿、金融、農牧業、基礎設施建設、信息通信等合作，挖掘綠色發展、數字經濟、人工智能、清潔能源等新興領域合作潛力，推動經濟增長轉型升級。中國和烏拉圭要持續深化文化、教育、體育、媒體、地方等交流，便利人員往來，促進民心相通。

　　習近平指出，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，中方支持烏拉圭接任「77國集團和中國」輪值主席國，願與烏方加強全球南方團結協作，共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，攜手並進、共謀發展。

　　會談後，兩國元首共同見證簽署投資促進、貿易等領域10餘份合作文件。訪問期間，雙方發表關於深化中烏全面戰略夥伴關係的聯合聲明。
《經濟通通訊社3日專訊》

