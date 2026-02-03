《神州期貨》上金所：部分黃金合約保證金和漲跌幅度上調，白銀延期合約下調

國際金銀價格今日低位反彈。上海黃金交易所今日公告稱，根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的有關規定，經研究決定，自2026年2月4日（星期三）收盤清算時起，Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金比例從16%上調為17%，下一交易日起漲跌幅度限制從15%上調為16%；CAu99.99合約保證金從每手12萬元人民幣上調至每手15萬元人民幣。



上金所同日公告稱，對白銀延期合約交易保證金水平和漲跌停板比例進行調整，2026年2月3日（星期二）自收盤清算時起，Ag(T+D)合約的保證金水平從26%下調為23%，下一交易日起漲跌幅度限制從25%下調為22%。



加拿大蒙特利爾銀行資本市場大宗商品研究副總裁喬治．赫佩爾認為，白銀市場接下來很可能會逐步「退潮」，回歸到實物供給過剩的狀態。未來白銀有可能在一定程度上被黃金上漲所帶動，但總體來看，白銀的表現大概率仍將弱於黃金。

《經濟通通訊社3日專訊》