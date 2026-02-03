《提振Ａ股》上交所：1月A股新開戶491.58萬戶，環比增九成，同比增超2倍

上交所數據顯示，2026年1月A股新開戶491.58萬戶，環比去年12月的259.67萬戶增長89%，同比去年1月的157萬戶增長213%。
03/02/2026 17:28
上交所數據顯示，2026年1月A股新開戶491.58萬戶，環比去年12月的259.67萬戶增長89%，同比去年1月的157萬戶增長213%。
