etnet專輯
山今養生智慧
AH股新聞

03/02/2026 11:01

《中國要聞》全國人大常委會明日加開會議，審議「個別代表的代表資格」

　　十四屆全國人大常委會委員長會議2日在北京召開，決定全國人大常委會第20次會議明日(4日)舉行，將審議「關於個別代表的代表資格」的報告。

　　港媒《星島日報》報道指，人大常委會此次緊急「加插」會議，而且只有1天，有猜測可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務，並且免去兩人的全國人大代表資格。

　　中國國防部1月24日宣布張又俠、劉振立落馬。
《經濟通通訊社3日專訊》

