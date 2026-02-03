內媒引述稅務專家：騰訊等增值稅「加稅」是謠言，仍維持在6%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

今日，網絡上流傳一則關於互聯網增值服務加稅的傳言，受此影響，騰訊控股(00700)等股票股價一度大跌，後跌幅縮窄。



據《第一財經》引述多位資深稅務專家說法稱，隨著增值稅法和實施條例自今年起施行，財政部、稅務總局近期公布一系列配套法規，包括將中國移動、中國聯通等運營商互聯網寬帶接入服務等增值稅稅率從6%上調至9%。上述調整引發騰訊等互聯網企業核心業務稅率可能同步上調的猜測，但根據目前披露的增值稅相關規定，前述業務稅率仍維持在6%，並沒有任何變化，因此增值稅「加稅」是謠言。



據了解，騰訊等核心業務在增值稅徵收方面，主要屬於提供增值電信服務和銷售無形資產，而兩者適用的稅率均為6%。



近期財政部、稅務總局發布的《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》對適用6%稅率的增值電信服務定義有所調整。《公告》明確，增值電信服務，是指利用固網、移動網、衛星、互聯網、有線電視網絡，提供電子數據和信息的傳輸及應用服務（不含手機流量服務）、互聯網接入服務（不含寬帶接入服務）、衛星電視信號落地轉接服務等業務活動。與此前規定相比，主要是刪掉了提供短信和彩信服務、手機流量服務、寬帶接入服務。



光大證券最新研報指，該傳言在稅種、法律及政策邏輯上均站不住腳，可信度極低，投資者無需過度解讀。首先，白酒的32%稅率屬於消費稅，而金融業、遊戲、廣告等適用的是增值稅，法定稅率即為6%，無政策依據將其歸入更高檔位。其次，當前稅率存在法律剛性約束，調整非易事。

