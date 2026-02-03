《Ａ股行情》滬綜指高開0.7%，金屬價格回調，銅企逢低補庫存

銅價跟隨金銀出現劇烈回調，有報道指中國銅加工商和製造商據悉在本月春節長假到來前趁低補充銅庫存。滬深股市今早反彈，滬綜指高開0.7%，報4043.91點，深成指高開1.18%，創業板指高開1.65%；盤初半導體及地產股造好，石油股走低。



《彭博》引述知情人士稱，在期貨價格較上周高點回落12%後，只要價格維持在目前的每噸約10萬元(人民幣．下同)左右，部分企業將繼續採取按需採購的模式，以滿足春節後的生產需求。「我的鋼鐵網」(Mysteel)的數據，周一（2日）銅期貨合約回調引發現貨市場一波採購潮，日成交量翻倍至3.81萬噸，創下三個月來新高。



另外，A股央企控股上市公司2025年全年業績預告近期密集披露。統計數據顯示，共有110多家央企控股上市公司2025年業績「預喜」，其中23家實現歸母淨利潤扭虧為盈、46家企業實現淨利潤同比增長、41家企業虧損幅度收窄。從行業來看，軍工、鋼鐵、化工等行業表現亮眼。



人民銀行今日進行1055億元7天期逆回購，公開市場有4020億元逆回購到期，即今日淨回籠2965億元。

《經濟通通訊社3日專訊》