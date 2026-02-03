  • 會員
03/02/2026 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.38%，航天股大幅領先

　　滬深股市今日高開，上午集體收升。滬指半日揚0.38%，報4031.07點，深成指收升0.93%，創業板指升0.76%。兩市半日成交額16040億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減386億元或2.3%。

　　盤面上，商業航天板塊領漲，航發控制(深:000738)升停封板。由中國航天科技集團十一院研製的全球首款混合動力無人運輸機彩虹YH-1000S，近日在重慶梁平首飛成功。其首飛掛載了與新能源汽車企業聯合研發的大功率混合動力總成，縮短了起降距離、提升了載重和航程。這也是內地首次無人機產業與汽車產業核心技術跨界融合的重要創新探索，大幅降低了無人機研發製造成本。

　　下跌方面，有色金屬板塊再度下挫，貴金屬概念領跌，四川黃金(深:001337)、招金黃金(深:000506)等多股跌停。金價今日出現反彈，現貨金亞洲早盤上漲3%，至每盎司4800美元，此前金屬市場經歷劇烈波動後，交投氛圍趨於平靜。

　　本土芯片商集體重挫，寒武紀(滬:688256)領跌一度急瀉13.8%，創逾五個月新低，上午跌近13%；圖形處理器（GPU）芯片設計公司沐曦股份(滬:688802)上午跌5.1%，摩爾線程(滬:688795)跌4.7%，兩者均創上市以來新低。
《經濟通通訊社3日專訊》

