《Ａ股行情》滬綜指收升1.3%，深成指彈逾2%，商業航天領漲

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 深成指收報14127.11點，漲2.19%
▷ 商業航天概念股漲停，SpaceX收購xAI並計劃部署百萬衛星
經歷昨日大跌A股今日探底回升，滬綜指收漲1.29%，報4067.74點，深成指彈2.19%，創業板揚1.86%；滬深兩市全日成交2.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減563億元或2%。分析人士稱，市場因前期漲幅過大因此跟隨金銀價格下挫而回調，但整體基本面和流動性並未有大的變化，春季行情仍可期。
盤面上，商業航天概念爆發，羅博特科(深:300757)、帝科股份(深:300842)升20%漲停。近日，特斯拉CEO馬斯克創建的SpaceX發表聲明說，已收購同屬馬斯克名下的人工智能初創企業xAI公司，以整合涵蓋人工智能、火箭、太空互聯網等領域的創新資源。SpaceX還披露了一項極具顛覆性的太空基礎設施建設計劃，計劃部署規模最多高達100萬顆衛星，運行高度覆蓋500公里至2000公里。
此外，金價低點反彈，今日上漲逾4%，貴金屬板塊先跌後回，湖南黃金(深:002155)7天6漲停。此前因沃什(Kevin Warsh)被提名為美聯儲下任主席，加之芝商所提高保證金要求，金銀價格創出數十年最大的兩日跌幅。
下跌方面，銀行板塊全日跌1.39%，中國銀行(滬:601988)挫2.6%最傷。
星石投資首席策略投資官方磊稱，市場基本面和流動性因素暫時未出現大的變化。在經歷過板塊輪動和指數震盪後，預計市場情緒將更為平穩和理性。從中期角度看，在居民存款搬家趨勢和多行業進入業績兌現的驅動下，A股市場中仍具有中期投資機會。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4660.11
|+1.18
|上證指數
|4067.74
|+1.29
|11107.20
|深證成指
|14127.11
|+2.19
|14335.10
|創業板指
|3324.89
|+1.86
|科創50
|1471.07
|+1.39
|B股指數
|263.11
|+1.38
|1.20
|深證B指
|1232.77
|+0.48
|0.49
《經濟通通訊社3日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇