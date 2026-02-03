《Ａ股行情》滬綜指收升1.3%，深成指彈逾2%，商業航天領漲

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

經歷昨日大跌A股今日探底回升，滬綜指收漲1.29%，報4067.74點，深成指彈2.19%，創業板揚1.86%；滬深兩市全日成交2.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減563億元或2%。分析人士稱，市場因前期漲幅過大因此跟隨金銀價格下挫而回調，但整體基本面和流動性並未有大的變化，春季行情仍可期。



盤面上，商業航天概念爆發，羅博特科(深:300757)、帝科股份(深:300842)升20%漲停。近日，特斯拉CEO馬斯克創建的SpaceX發表聲明說，已收購同屬馬斯克名下的人工智能初創企業xAI公司，以整合涵蓋人工智能、火箭、太空互聯網等領域的創新資源。SpaceX還披露了一項極具顛覆性的太空基礎設施建設計劃，計劃部署規模最多高達100萬顆衛星，運行高度覆蓋500公里至2000公里。



此外，金價低點反彈，今日上漲逾4%，貴金屬板塊先跌後回，湖南黃金(深:002155)7天6漲停。此前因沃什(Kevin Warsh)被提名為美聯儲下任主席，加之芝商所提高保證金要求，金銀價格創出數十年最大的兩日跌幅。



下跌方面，銀行板塊全日跌1.39%，中國銀行(滬:601988)挫2.6%最傷。



星石投資首席策略投資官方磊稱，市場基本面和流動性因素暫時未出現大的變化。在經歷過板塊輪動和指數震盪後，預計市場情緒將更為平穩和理性。從中期角度看，在居民存款搬家趨勢和多行業進入業績兌現的驅動下，A股市場中仍具有中期投資機會。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4660.11 +1.18 上證指數 4067.74 +1.29 11107.20 深證成指 14127.11 +2.19 14335.10 創業板指 3324.89 +1.86 科創50 1471.07 +1.39 B股指數 263.11 +1.38 1.20 深證B指 1232.77 +0.48 0.49

《經濟通通訊社3日專訊》