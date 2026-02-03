  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升1.3%，深成指彈逾2%，商業航天領漲

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收報4067.74點，漲1.29%
▷ 深成指收報14127.11點，漲2.19%
▷ 商業航天概念股漲停，SpaceX收購xAI並計劃部署百萬衛星

　　經歷昨日大跌A股今日探底回升，滬綜指收漲1.29%，報4067.74點，深成指彈2.19%，創業板揚1.86%；滬深兩市全日成交2.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減563億元或2%。分析人士稱，市場因前期漲幅過大因此跟隨金銀價格下挫而回調，但整體基本面和流動性並未有大的變化，春季行情仍可期。

　　盤面上，商業航天概念爆發，羅博特科(深:300757)、帝科股份(深:300842)升20%漲停。近日，特斯拉CEO馬斯克創建的SpaceX發表聲明說，已收購同屬馬斯克名下的人工智能初創企業xAI公司，以整合涵蓋人工智能、火箭、太空互聯網等領域的創新資源。SpaceX還披露了一項極具顛覆性的太空基礎設施建設計劃，計劃部署規模最多高達100萬顆衛星，運行高度覆蓋500公里至2000公里。

　　此外，金價低點反彈，今日上漲逾4%，貴金屬板塊先跌後回，湖南黃金(深:002155)7天6漲停。此前因沃什(Kevin Warsh)被提名為美聯儲下任主席，加之芝商所提高保證金要求，金銀價格創出數十年最大的兩日跌幅。

　　下跌方面，銀行板塊全日跌1.39%，中國銀行(滬:601988)挫2.6%最傷。

　　星石投資首席策略投資官方磊稱，市場基本面和流動性因素暫時未出現大的變化。在經歷過板塊輪動和指數震盪後，預計市場情緒將更為平穩和理性。從中期角度看，在居民存款搬家趨勢和多行業進入業績兌現的驅動下，A股市場中仍具有中期投資機會。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004660.11+1.18　
上證指數4067.74+1.2911107.20
深證成指14127.11+2.1914335.10
創業板指3324.89+1.86　
科創501471.07+1.39　
B股指數263.11+1.381.20
深證B指1232.77+0.480.49

《經濟通通訊社3日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

性奴案發酵，衝擊英美政壇

03/02/2026 18:25

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區