03/02/2026 13:57

《Ａ股焦點》寒武紀午後挫一成，稱近期未組織小範圍交流或出具任何營收指引

　　寒武紀(滬:688256)今日股價大跌，早盤曾瀉13.8%，創逾五個月新低，午後仍挫9.7%，現價報1120.97元人民幣。

　　寒武紀發布聲明稱，關注到今日網絡傳播的關於公司近期組織小範圍交流等信息為不實信息，澄清公司近期從未組織任何小範圍交流，沒有出具過任何年度、季度營業收入指引數據，相關信息以公司公開披露的信息為準。公司目前研發進展順利，經營穩步推進。
《經濟通通訊社3日專訊》

