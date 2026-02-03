《中國要聞》汽車車門把手安全技術要求明年實施，重點解決事故後無法開門等問題

一些電動汽車的隱藏式車門把手常被吐槽難以操作，甚至可能在發生意外後、斷電時無法彈出，令車內人員開不了門逃生。工業和信息化部組織制定的強制性國家標準《汽車車門把手安全技術要求》(GB 48001-2026)，已於去年底公開徵求各界意見，形成標準送審稿並完成審查和報批。該標準近日由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會批准發布，將於2027年1月1日起實施。



據介紹，該項標準明確規範了車門把手的機械釋放配置要求，開啟車門、布置區域、操作空間要求，以及車門內把手標誌和操作說明要求等，重點解決車門外把手操作不便和事故後無法開啟，車門內把手操作便利性差、部分場景下功能喪失，以及車門內把手識別性差等痛點問題。



其中，對於車門外把手操作不便和事故後無法開啟，該標準要求，每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手，且車輛的安全設計應為當發生不可逆約束裝置展開或動力電池熱擴散等事件後，能夠通過機械釋放車門外把手開啟車門。對於車門內把手操作便利性差、部分場景下功能喪失，該標準要求，每個車門（不包括背門） 應配備至少一個機械釋放車門內把手，且獨立操作任一車門內把手應能夠開啟對應車門。

《經濟通通訊社3日專訊》