  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2026 09:56

《中國要聞》汽車車門把手安全技術要求明年實施，重點解決事故後無法開門等問題

　　一些電動汽車的隱藏式車門把手常被吐槽難以操作，甚至可能在發生意外後、斷電時無法彈出，令車內人員開不了門逃生。工業和信息化部組織制定的強制性國家標準《汽車車門把手安全技術要求》(GB 48001-2026)，已於去年底公開徵求各界意見，形成標準送審稿並完成審查和報批。該標準近日由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會批准發布，將於2027年1月1日起實施。

　　據介紹，該項標準明確規範了車門把手的機械釋放配置要求，開啟車門、布置區域、操作空間要求，以及車門內把手標誌和操作說明要求等，重點解決車門外把手操作不便和事故後無法開啟，車門內把手操作便利性差、部分場景下功能喪失，以及車門內把手識別性差等痛點問題。

　　其中，對於車門外把手操作不便和事故後無法開啟，該標準要求，每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手，且車輛的安全設計應為當發生不可逆約束裝置展開或動力電池熱擴散等事件後，能夠通過機械釋放車門外把手開啟車門。對於車門內把手操作便利性差、部分場景下功能喪失，該標準要求，每個車門（不包括背門）　應配備至少一個機械釋放車門內把手，且獨立操作任一車門內把手應能夠開啟對應車門。
《經濟通通訊社3日專訊》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區