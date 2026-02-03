《兩岸關係》國共論壇今重啟，國台辦宋濤：家國團圓，未來可期

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中斷9年的「國共論壇」（兩岸經貿文化論壇）以智庫交流形式的「國共兩黨智庫論壇」，今日在北京重啟。國台辦主任宋濤致辭時表示，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」，又指大陸方面將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，推動兩岸旅遊交流合作，落實同等待遇，為台胞在大陸學習、工作與生活，創造更好條件。



*宋濤：論壇討論旅遊等交流合作*



宋濤稱，此次舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人互電精神的具體舉措。本次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作，兩岸產業交流合作，兩岸環境與永續發展交流合作等議題展開討論。



宋濤並就發展兩岸關係重申堅持九二共識、堅決反對台獨，批評台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調對於打擊台獨頑固分子絕不手軟，對為虎作倀的打手幫兇絕不姑息，對妄圖以台遏華在台海興風作浪的外部勢力，絕不容忍，必於痛擊。



*蕭旭岑：兩岸應共創雙贏*



國民黨副主席蕭旭岑則在致辭時指出，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏，共同追求和平發展。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。



據台媒報道，蕭旭岑與國民黨智庫一行約40人昨日抵達北京，下榻中國大飯店；國台辦聯絡局長楊毅接機，宋濤當晚設宴款待。據報宋濤與蕭旭岑互動非常愉快，尤其是對國民黨主席鄭麗文上任後，兩黨順利建立重啟溝通平台，表達高度認同與肯定。



報道認為，面對大陸即將召開對台工作會議，以及下個月將召開全國人大、政協「兩會」，這次的國共交流將成為觀察今年大陸對台工作的重點風向標。有台灣學者更認為，國民黨期盼搞好國共論壇後，未來能有「習鄭會」。

《經濟通通訊社3日專訊》