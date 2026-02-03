  • 會員
說說心理話
AH股新聞

03/02/2026 15:05

【ＦＯＣＵＳ】SpaceX購xAI，以太陽之名豪賭

　　【FOCUS】「太陽就是一切（The sun is everything)」－－奉此信條，「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX上月向FCC（美國聯邦通訊委員會）提議部署100萬顆近地衛星；最新收購本季將推出Grok 5大模型的xAI；下月擬首飛第三代星艦（Starship V3）……所有時間線均順理成章。

*AI資料中心大規模轉太空*

　　中國去年太陽能發電裝機容量突破1200吉瓦（GWh）之際，AI資料中心大幹快上的美國，卻面臨愈來愈嚴峻的電力供應瓶頸。以天馬行空著稱的馬斯克，將獲微軟、谷歌、老黃（黃仁勳）認可解決方案之一的核電，稱作如同「在南極洲使用小型製冰機」般愚蠢，轉而攻堅前蘇聯天文學家Nikolai Kardashev的願景－－卡爾達肖夫II型文明，誓要將人類利用太陽能量的比例，從目前五億至十億分之一，提升至百萬分之一。

　　如何實現？不同於在地球部署大規模光伏發電，馬斯克構想，將能源密集型的AI資料中心，轉移至日不落的太空。具體而言，以可回收的SpaceX飛船（如獵鷹9號），以低至每公斤100美元以下的成本，按每年100萬噸有效載荷入軌的速度，部署相當於100吉瓦太陽能的AI衛星。

*百萬顆衛星擔當電力基建*

　　這似乎並非天方夜譚，僅過去5天，獵鷹9號就已分三次將79顆星鏈衛星送上太空。而據其上周五（30日）提交給FCC的文件中，SpaceX提議在近地太陽同步軌道上部署100萬顆衛星（規模為現時在軌Starlink衛星的逾100倍），以建造軌道資料中心，為數十億人提供AI驅動的應用。

　　該雄心勃勃的「太空電力基建」，無疑是為馬斯克擁有的xAI、Cortex資料中心（包括預期明年中運行的500萬兆瓦的Cortex2）等背書，背後直指Grok 5大模型、FSD全自動輔助駕駛、人形機器人Optimus等的訓練。

　　眼見採用第三代架構的星艦擬於下月首飛，馬斯克更大的野心則是，冀望AI明年可擔當火箭工程師，助力實現星艦整體可回收（目前僅為回收第一級助推器）。

*雙引擎發力，現實仍骨感*

　　倘若成功的話，勢為SpaceX的IPO之路再添動力，其收購xAI後的最新估值已達1.25萬億美元，名列全球第12大市值公司。鑒於兩大競爭對手OpenAI（擁有ChatGPT大模型）、Anthropic（擁有Claude大模型），每月燒錢接約10億美元的xAI，傍上SpaceX大腿固然金援無憂，但能否借力SpaceX上市彎道超車對手仍屬未知。

　　此外，馬斯克癡迷於太空數據中心、星鏈火星任務，一再延遲與NASA（美國太空總署）的登月著陸器任務，NASA去年底已開放該合約予其他競爭對手。最新進展是，貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）最新宣布暫停運營New Shepard火箭飛行任務兩年，以全力研發載人登月能力。

　　與之相比，未達月球的馬斯克超前暢想火星，加上SpaceX早前要求FCC豁免「9年內完成部署（百萬衛星）」的要求，冥冥中折射現實的骨感。這場以太陽為名的豪賭，最終結局是開啟下一個文明，還是止步華麗的設想，或許只有時間能給出答案。

