AH股新聞

03/02/2026 08:38

中金公司(03908)發第二期永續次級債券籌獲30億人民幣，超額認購1.4倍

　　中金公司(03908)(滬:601995)公布，2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期），最終發行規模為30億元人民幣，為規劃上限金額，超額認購1.4倍。

　　該集團指，債券票面利率為2.3%，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。至於債券承銷機構華泰聯合證券的關聯方參與認購1.6億元。
《經濟通通訊社3日專訊》

