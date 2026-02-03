華新建材(06655)股東華新集團累計增持1547萬股，持股升至17%

華新建材(06655)(滬:600801)公布，昨天收到股東華新集團告知增持股份，獲悉華新集團於1月12日至昨日期間通過證券交易所集中競價交易方式合計增持1546.87萬股，佔總股本0.74%。



該集團指，華新集團持股由16.26%升至17%，而權益變動不會導致控股股東及實際控制人發生變化，不會對治理結構和持續性經營產生影響。

《經濟通通訊社3日專訊》