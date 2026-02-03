白雲山(00874)虛汗停顆粒獲批新增受託生產地址，有利增加產能

白雲山(00874)(滬:600332)公布，子公司廣州白雲山奇星藥業收到廣東省藥品監督管理局核准簽發的《藥品生產許可證》，同意其委託廣州白雲山醫藥集團白雲山製藥總廠生產虛汗停顆粒（無糖型）在原委託生產地址基礎上，新增受託生產地址。



該集團指，該集團指，有利於增加產能，提高生產效率，滿足市場需求。

《經濟通通訊社3日專訊》