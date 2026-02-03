《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(2日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4339.34
|貴州茅台
|(600519)
|4182.79
|中國平安
|(601318)
|2321.09
|瀾起科技
|(688008)
|2178.99
|亨通光電
|(600487)
|1776.32
|兆易創新
|(603986)
|1762.32
|工業富聯
|(601138)
|1596.29
|洛陽鉬業
|(603993)
|1445.26
|招商銀行
|(600036)
|1351.26
|中國鋁業
|(601600)
|1327.21
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5772.00
|新易盛
|(300502)
|4788.86
|天孚通信
|(300394)
|4569.69
|寧德時代
|(300750)
|4433.61
|陽光電源
|(300274)
|2262.76
|世紀華通
|(002602)
|1654.70
|北方華創
|(002371)
|1534.70
|立訊精密
|(002475)
|1529.67
|三花智控
|(002050)
|1198.59
|信維通信
|(300136)
|1139.13
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社3日專訊》
