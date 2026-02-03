  • 會員
AH股新聞

03/02/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(2日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)4339.34
貴州茅台(600519)4182.79
中國平安(601318)2321.09
瀾起科技(688008)2178.99
亨通光電(600487)1776.32
兆易創新(603986)1762.32
工業富聯(601138)1596.29
洛陽鉬業(603993)1445.26
招商銀行(600036)1351.26
中國鋁業(601600)1327.21
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5772.00
新易盛(300502)4788.86
天孚通信(300394)4569.69
寧德時代(300750)4433.61
陽光電源(300274)2262.76
世紀華通(002602)1654.70
北方華創(002371)1534.70
立訊精密(002475)1529.67
三花智控(002050)1198.59
信維通信(300136)1139.13

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社3日專訊》

