《政政經經－石鏡泉》小作文

市場常有「小作文」，即是有些傳言，傳到似層層，帶動市場的暴升或暴跌，昨日（3日）港股就碰上個「小作文」。



高開的港A股上午10點開始同步跳水，先是寒武紀(滬:688256)盤中一度跳水12%，緊接著世紀華通(深:002602)跌8%。



港股科技巨頭也無一倖免，快手(01024)盤中深跌7%、騰訊(00700)跌6%、阿里(09988)跌4%，拖累恒生科技指數一度跌3%……



所有人都在問：發生了甚麼？



*多間公司緊急闢謠*



另一則小作文更是堪稱與時俱進，在市場還在消化電訊運營三巨頭上調增值稅影響時，直接放出事關遊戲、金融、互聯網增值服務或要上調稅率，向白酒行業看齊的傳言。



於是，被砸得一臉懵的股民，中午邊吃麵邊看著公司排隊緊急闢謠：



寒武紀緊急發布嚴正聲明：公司近期從未組織任何小範圍交流，沒有出具過任何年度、季度營業收入指引數據。



多家遊戲公司回應：遊戲行業稅率向白酒看齊為不實消息。



關於「高新技術企業認定及相關稅收新政」更是老調重彈，從2019年起就流傳各個版本，上一次還是2025年12月16日，最終也沒有落實。



華創證券認為，上述傳聞屬於過度推演，並沒有切實的依據；同時，互聯網企業加稅或直接傳導致C端消費者，這與目前促進消費的大方針相悖，邏輯不可外推。



光大證券更是指出上述小作文稅種混淆，存在常識性錯誤。



一通緊急闢謠下，虛驚一場的資金午後開盤重新幹活，大盤下午2點開始大反攻，上證指數漲超1%，深證成指漲超2%。



市場總是充滿噪音，如果總是因為一個模棱兩可的消息上躥下跳，長此以往，交易損耗將成為投資最重的成本。



與其去關注一些坊間小道消息，不如將視線放在研究：開年一個月，資金究竟在交易甚麼，更有意思。



資金在交易甚麼？明（5日）續。《資深投資者 石鏡泉》



