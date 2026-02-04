  • 會員
04/02/2026 08:30

《駐京專電》中央一號文件：推進鄉村全面振興，實施常態化精準幫扶

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中央一號文件部署鄉村全面振興，實施常態化精準幫扶
▷ 文件提出糧食產量穩定在1.4萬億斤左右
▷ 支持新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉

　　中央一號文件3日發布，對錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興進行了部署。文件首次系統性部署實施常態化精準幫扶；多措並舉擴大鄉村消費，支持新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉。

　　文件題為《中共中央　國務院關於錨定農業農村現代化　扎實推進鄉村全面振興的意見》，全文共六個部分，包括：提升農業綜合生產能力和質量效益、實施常態化精准幫扶、積極促進農民穩定增收、因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設、強化體制機制創新、加強黨對「三農」工作的全面領導。

*糧食產量穩定在1.4萬億斤左右*

　　文件提出，穩定發展糧油生產。糧食產量穩定在1.4萬億斤左右。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，促進良田良種良機良法集成增效，推進糧油作物大面積提單產。

*健全常態化幫扶政策體系，守牢不發生返貧致貧底線*

　　健全常態化幫扶政策體系。落實常態化幫扶責任，穩步提升「三保障」和飲水安全保障水平，守牢不發生規模性返貧致貧底線。把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，保持財政投入、金融支持、資源要素配置等方面政策總體穩定。完善產業幫扶到戶獎補政策，支持防止返貧致貧對象經營增收。壓實幫扶項目資產常態化監管責任，分類納入國有資產或農村集體資產監管體系，加強低效閒置資產盤活利用。

*支持新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉*

　　多措並舉擴大鄉村消費。支持鄉村消費擴容升級，提升消費設施和服務水平，培育豐收市集、非遺工坊、休閒露營等消費新業態新模式新場景。支持縣鄉村流通基礎設施建設更新，促進農村及偏遠地區商貿流通降本增效。支持新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉，健全農村廢舊家電家具等再生資源回收體系。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

