  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2026 11:15

《駐京專電》中財辦韓文秀：糧食產量連續兩年穩定在1.4萬億斤以上

　　國新辦今日舉行新聞發布會，介紹錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興有關情況。中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀介紹，糧食產量連續兩年穩定在1.4萬億斤以上，2025年產量達到1.43萬億斤，總產和單產均創歷史新高；大豆產量連續4年穩定在2000萬噸以上；肉類產量首次超過1億噸。2025年，中國人均糧食佔有量達到508.9公斤，遠超國際公認的400公斤安全線。

*提升農業科技創新效能，以人工智能等賦能現代農業發展*

　　韓文秀表示，要加力實施新一輪糧食產能提升行動，全方位夯實糧食生產的根基。要向耕地要產能。嚴守耕地紅線，嚴格耕地佔補平衡管理，要堅決打擊各類破壞耕地違法行為。同時，要分區分類推進高標準農田建設，完善立項、建設、驗收和管護機制，確保建一塊要成一塊。還要向科技要產能。提升農業科技創新的效能，加強農業關鍵核心技術攻關和科技成果的高效轉化應用，推動科技創新和產業創新深度融合，要以人工智能等現代科技賦能現代農業發展。

　　韓文秀並介紹，2025年農民人均可支配收入達到24456元人民幣，比上年實際增長6%，城鄉居民收入的倍差由2020年的2.56:1縮小到2.31:1，農民衣食住行等生活條件不斷改善。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區