《駐京專電》中財辦韓文秀：糧食產量連續兩年穩定在1.4萬億斤以上

國新辦今日舉行新聞發布會，介紹錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興有關情況。中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀介紹，糧食產量連續兩年穩定在1.4萬億斤以上，2025年產量達到1.43萬億斤，總產和單產均創歷史新高；大豆產量連續4年穩定在2000萬噸以上；肉類產量首次超過1億噸。2025年，中國人均糧食佔有量達到508.9公斤，遠超國際公認的400公斤安全線。



*提升農業科技創新效能，以人工智能等賦能現代農業發展*



韓文秀表示，要加力實施新一輪糧食產能提升行動，全方位夯實糧食生產的根基。要向耕地要產能。嚴守耕地紅線，嚴格耕地佔補平衡管理，要堅決打擊各類破壞耕地違法行為。同時，要分區分類推進高標準農田建設，完善立項、建設、驗收和管護機制，確保建一塊要成一塊。還要向科技要產能。提升農業科技創新的效能，加強農業關鍵核心技術攻關和科技成果的高效轉化應用，推動科技創新和產業創新深度融合，要以人工智能等現代科技賦能現代農業發展。



韓文秀並介紹，2025年農民人均可支配收入達到24456元人民幣，比上年實際增長6%，城鄉居民收入的倍差由2020年的2.56:1縮小到2.31:1，農民衣食住行等生活條件不斷改善。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》