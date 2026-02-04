  • 會員
04/02/2026 11:30

《駐京專電》中財辦祝衛東：促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機等應用場景

　　中央財辦副主任、中央農辦副主任祝衛東今日在國新辦發布會上表示，要抓住這一輪科技革命機遇，促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機器人等應用場景，讓更多新質生產力成為現代農業發展的「新引擎」。

　　他指出，隨著現代信息技術、生物技術等創新應用，發展農業新質生產力展現出廣闊前景。中國已成為農用無人機保有量第一大國，全球約有50萬台農用無人機，中國就超過了30萬台。現在的無人機，就像過去的鐮刀、鋤頭一樣，成為一些農民必不可少的「新農具」，從植保作業、播種施肥、農田監測到農用物資和農產品運輸，應用場景不斷豐富拓展。此外，人工智能在農業育種、現代種養等領域落地應用，從靠經驗種地，到靠數據經營、靠算法增效，加快賦能農業數智化轉型。

　　他又提到，在創新領域上，今年中央一號文件部署聚焦種子、農機等關鍵領域攻關，加快選育和推廣突破性品種，加快補上高端智能、丘陵山區適用農機裝備短板。

　　他並談到農文旅融合，指當前鄉村旅遊、休閒農業等新產業新業態蓬勃發展，越來越多的鄉村不僅宜居宜業，還宜賞宜遊。要適應城鄉居民消費需求變化，推進鄉村旅遊提檔升級，發展「小而美」文旅業態，促進鄉村經濟繁榮發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

