04/02/2026 11:42

《駐京專電》韓文秀：積極進口國外農產品，彌補國內市場結構性供需缺口

　　中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀今日在國新辦新聞發布會上表示，在立足國內確保國家糧食安全的同時，要積極地進口國外的農產品。

　　他表示，中國是世界上第二大農產品進口國，2025年進口額達到2074億美元。所進口的大豆、肉類、奶製品、乾鮮果品、葡萄酒等農食產品，彌補了國內市場結構性供需缺口，豐富了中國人的餐桌，也為許多全球南方國家和發達國家提供了廣闊的市場。中國將積極擴大高水平對外開放，包括農業對外開放，發揮超大規模市場優勢，深度參與國際農產品貿易，擴大國內緊缺農產品進口。當然，還要把握好農產品進口的節奏和力度，保障國家糧食安全，維護國內產業和市場的平穩健康發展。

　　此外，他提到，要強化農村社會治安整體防控，常態化開展掃黑除惡，深入打擊農村各種違法犯罪行為，堅決防範各類極端惡性案件的發生，建設平安法治鄉村。要統籌做好農村風險隱患的排查治理。要防範化解重點領域安全風險，加強涉險安全防護和應急救援能力建設，努力營造穩定安寧的社會環境。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

