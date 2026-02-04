《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|4741.27
|寒武紀
|(688256)
|2160.17
|紫金礦業
|(601899)
|1962.86
|兆易創新
|(603986)
|1571.38
|工業富聯
|(601138)
|1527.04
|隆基綠能
|(601012)
|1341.54
|中國平安
|(601318)
|1292.70
|瀾起科技
|(688008)
|1151.03
|洛陽鉬業
|(603993)
|1051.77
|中國神華
|(601088)
|972.58
|中際旭創
|(300308)
|5845.36
|寧德時代
|(300750)
|5719.16
|新易盛
|(300502)
|3383.93
|天孚通信
|(300394)
|2826.91
|陽光電源
|(300274)
|2128.39
|北方華創
|(002371)
|1365.38
|立訊精密
|(002475)
|1302.44
|世紀華通
|(002602)
|1291.19
|邁為股份
|(300751)
|1263.91
|信維通信
|(300136)
|1216.45
（以上數字取小數點後兩個位）
