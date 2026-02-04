《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央一號文部署推進鄉村全面振興

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同烏拉圭總統奧爾西舉行會談

2月3日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。習近平指出，38年來，無論國際形勢如何變化，兩國始終堅持相互尊重、互利合作的相處之道。新形勢下，雙方要繼承傳統，深化全面戰略夥伴關係，讓兩國友誼之樹愈加枝繁葉茂。



2026年中央一號文件發布部署扎實推進鄉村全面振興

黨的十八大以來第14個指導「三農」工作的中央一號文件3日由新華社受權發布，對錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興進行了部署。



國資委：加快打造引領未來競爭的新興支柱產業

國務院國資委黨委日前召開專題黨委會議提出，要主動站位黨和國家事業發展全局謀劃和推進各項工作，聚焦解決影響制約國家發展安全和長遠利益的重大科技問題，強化自主創新、原始創新，抓好新興產業和未來產業培育，加快打造引領未來競爭的新興支柱產業，更好助力現代化產業體系建設。





《上海證券報》



《上海證券報》

2026年中央一號文件發布，部署扎實推進鄉村全面振興

黨的十八大以來第14個指導「三農」工作的中央一號文件3日由新華社受權發布，對錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興進行了部署。



今年上海GDP增長目標5%左右，持續提升「五個中心」能級

2026年上海市政府工作報告顯示，綜合各方面因素，建議2026年上海市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.6%左右。





《證券時報》



《證券時報》

2026年中央一號文件發布，提升農業綜合生產能力和質量效益

2026年中央一號文件《中共中央 國務院關於錨定農業農村現代化 扎實推進鄉村全面振興的意見》發布。《意見》提出，錨定農業農村現代化，提高強農惠農富農政策效能，守牢國家糧食安全底線，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平。



低空經濟發展要立標準，更要打通堵點

近日，十部門聯合發布《低空經濟標準體系》，覆蓋航空器、基建、空管等五大板塊，明確到2030年基本形成結構優化、先進合理、國際兼容的低空經濟標準體系。標準落地不是終點，唯有破解空域管理、基建配套等現實堵點，才能讓低空經濟真正飛入尋常百姓家，成為新質生產力的重要增長極。