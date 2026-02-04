《鍾之日記》光伏股有炒作，港股反覆收升

2月4日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股隔晚受壓，反映中國概念股表現的金龍指數跌0.94%。港股上日升59點、終止兩連跌後，今日復軟低開，其後表現反覆，科技股續走弱，恒指曾最多跌241點，全日收升12點或不足0.1%，收報26847，主板成交超過2854億元。



*A股連升兩日，收復4100點*



摩根士丹利指出，自1月中旬以來，中國「國家隊」累計賣出約830億美元的A股股票，回吐2024年之後的全部累計流入，後續賣壓或趨於緩和。A股三大指數今日漲跌不一，滬指收升0.85%報4102.2點，連漲兩日，收復4100點，深成指揚0.21%，創業板指卻跌0.4%。滬深兩市成交額2.48萬億元人民幣，較前一交易日減2%。市場傳出馬斯克旗下的SpaceX團隊和特斯拉團隊考察中國光伏企業，光伏設備板塊走高，TCL中環(深:002129)、晶科能源(滬:688223)漲停。



*馬斯克傳調研光伏企業，鈞達股份曾飆15%*



據內媒報道，馬斯克旗下的SpaceX團隊和特斯拉(Tesla)團隊近期「摸底」中國光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結(HJT)、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。



報道稱，特斯拉團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光伏設備廠，並與內地某頭部異質結設備廠達成訂單合作。有企業人士透露，目前能整線供應異質結設備的企業較少，此前馬斯克團隊曾向內地某異質結企業穩定採購，且合作還在持續。



受消息提振，光伏板塊集體衝高。鈞達股份(02865)一度飆升近15%，不過尾盤回吐，最終倒跌1.5%；信義能源(03868)收升逾4%，協鑫新能源(00451)升3%，協鑫科技(03800)彈近3%，信義光能(00968)漲超2%。



值得關注的是，SpaceX近期宣布收購xAI，據馬斯克披露，在收購完成後，SpaceX將推進在太空部署數據中心的計劃，聯手Tesla在美國建設年產能可達200GW的光伏生產基地，預計三年內投產，旨在為地面數據中心和太空AI衛星供電。



國盛證券分析指出，太空數據中心具備24小時日照供電及深冷環境零成本散熱的獨特優勢。由於美國本土缺乏HJT、鈣鈦礦整線裝備能力，而中國企業在該領域已實現全球領先，有望從中受益。



另據交銀國際預測，2026至2030年間，太空晶硅和鈣鈦礦光伏電池年均市場空間達30億元人民幣，短期內規模較為有限；但若發射成本急劇下降，導致太空數據中心成本低於地面，屆時年發射功率將爆發式增長，每年100GW的目標有望實現，年市場空間將大增至5000億元人民幣。



*攜程瀉逾6%，官媒批誘導消費或致消費者損失*



官媒《新華社》於周二（3日）發表評論文章「搶票成功歸功自己，搶票失敗無需擔責？這樣的買賣，真是穩賺不賠」。文章指出部分平台將鐵路12306官方免費的候補購票功能包裝成「付費特權」，推出所謂「加速包」、「VIP通道」、「專人搶票」等服務，收取額外費用。文章認為這種模式存在不透明和誘導消費的問題，可能損害消費者的權益，呼籲旅客認準官方渠道，避免不必要的額外支出。



網上旅遊平台營運商攜程(09961)今日股價受挫，跌幅逾6%，收報455元，為最大跌幅恒指成份股；同程旅行(00780)收跌5.7%，報22.3元。



上月，攜程因涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，被內地市場監管總局立案調查，當時消息亦導致公司股價急挫。內媒指，攜程要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，多間酒店反映攜程未經商家允許，通過技術手段在後台直接修改房間定價，剝奪商家的自主定價權，導致商家利潤受損。調查消息公布後，攜程回應稱，公司將積極配合監管部門，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。



《新華社》旗下「新華網視評」欄目亦就事件作出評論，以「平台越大，越要守規矩有擔當」為題，不點名提及某平台此前已被指涉及多項爭議行為。又指「處罰不是目的，如何整改是關注焦點」。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。