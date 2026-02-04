  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

04/02/2026 09:02

【紅包大戰】支付寶集福啟動，健康AI「螞蟻阿福」登蘋果App榜第三

　　2026支付寶集福活動於昨日正式啟動。今年活動的最大亮點是推出「健康福」，由螞蟻集團旗下健康AI「螞蟻阿福」發放，用戶領取後可獲得福氣紅包。

　　由於「健康福」寓意吉祥，上線後迅速引發全網熱議和領取熱潮，並直接帶動「螞蟻阿福」App下載量激增，強勢衝上蘋果商店免費App下載榜第三位。
《經濟通通訊社4日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

