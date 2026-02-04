【紅包大戰】支付寶集福啟動，健康AI「螞蟻阿福」登蘋果App榜第三

2026支付寶集福活動於昨日正式啟動。今年活動的最大亮點是推出「健康福」，由螞蟻集團旗下健康AI「螞蟻阿福」發放，用戶領取後可獲得福氣紅包。
由於「健康福」寓意吉祥，上線後迅速引發全網熱議和領取熱潮，並直接帶動「螞蟻阿福」App下載量激增，強勢衝上蘋果商店免費App下載榜第三位。
《經濟通通訊社4日專訊》
04/02/2026 09:02
