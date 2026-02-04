  • 會員
AH股新聞

04/02/2026 09:01

【車企血戰】奔馳回應經銷商商會訴求，部分車型零售價下調約10%

▷ 奔馳2月1日下調C級、GLB、GLC建議零售價，最高降10%
▷ 經銷商商會指調整與訴求有差距，釋放部分流動資金
▷ 商會要求奔馳調整返利兌現賬期，部分超180天

　　全國工商聯汽車經銷商商會近日發布聲明稱，經向多家奔馳品牌經銷商核實，奔馳品牌方已於2月1日調整部分車型的廠商建議零售價格，涉及車型的調整幅度為10%左右。調整主要對C級、GLB、GLC三款主力車型進行官方降價，降幅為3.37萬至6.902萬元人民幣，最高約10%。

　　此前，因部分奔馳中國經銷商持續面臨庫存過高、價格嚴重倒掛、返利兌現周期過長、商務考核壓力過大等難題，商會先後三次致函奔馳，提出推動優化商務政策、遏制價格倒掛、避免因銷量目標和返利機制導致的不合理壓庫、保障經銷商可持續經營等具體建議。

　　商會稱，奔馳此次商務政策調整與經銷商總體訴求仍有差距，但可在一定程度上為經銷商釋放部分流動資金，這標誌著品牌方向全面優化調整經銷商商務政策邁出務實一步。

　　商會並指，對一些經銷商反映強烈、與其他品牌相比存在較大差距的商務政策，如返利兌現等問題，希望奔馳品牌方盡快作出調整，改善經銷商的營商環境。例如，奔馳品牌返利兌現賬期過長，部分返利兌現賬期超過180天，在所有主流品牌中賬期最長。

*經銷商承壓，車企降價讓利*

　　據《財新》引述中國汽車流通協會專家委員李顏偉說法稱，經銷商從整車廠商處提車的批發價通常平均比廠商建議零售價低12.5%左右，而當前奔馳、寶馬、奧迪等品牌部分車型的實際成交價已較建議零售價有大約三成折扣。這意味著，若不計入車企返利和各類補貼，經銷商要虧本賣車。

　　報道稱，此前，另一德系豪華品牌寶馬已宣布調整旗下多系車型的建議零售價。一名傳統品牌經銷商人士告訴《財新》，寶馬、奔馳調整建議零售價，實際上不會對終端成交價有明顯影響，更多是車企對經銷商讓利。
《經濟通通訊社4日專訊》

