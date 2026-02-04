《中國要聞》菜百首飾：暫停非交易日黃金回購，並進行限額管理

2月2日晚間，菜百首飾官方公眾號發布提示稱，自2月6日起，在周六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，菜百公司將暫停辦理貴金屬回購業務。同時，在業務辦理時間內，菜百公司將對回購業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日回購上限、單筆回購總量上限等，並進行動態設置，具體調整情況詳見各渠道具體公告或明示。



公告稱，近期受多重因素影響，貴金屬價格波動顯著加劇，不確定性持續上升。菜百公司提示廣大消費者理性看待貴金屬市場波動，提高風險防範意識，理性投資黃金。菜百公司後續將持續關注市場變動情況，適時對業務規則進行動態調整。



*金價震盪引發變現潮，黃金回購排長隊*



據《財新》報道，多位業內人士分析，菜百首飾暫停非交易日黃金回購，主要是由於上金所休市期間，菜百無法及時通過衍生品操作對沖敞口；設置回購限額，可能一方面是由於集中回購將對公司流動資金造成壓力，另一方面則是若金價持續下跌，庫存黃金貶值風險將加劇。



據了解，在菜百首飾總店四層的投資金條櫃台旁，黃金回購隊伍連續幾日大排長龍。其他回收渠道，如銀行、中國黃金、融金通，以及部分金飾品牌等也較為火熱。在當前金價震盪回調行情下，部分黃金持有者希望能夠及時鎖定收益，「落袋為安」。同時，社交平台上「看空」言論頻出，或放大恐慌情緒，推動非理性交易。

