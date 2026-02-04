  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2026 09:20

《中國要聞》菜百首飾：暫停非交易日黃金回購，並進行限額管理

　　2月2日晚間，菜百首飾官方公眾號發布提示稱，自2月6日起，在周六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，菜百公司將暫停辦理貴金屬回購業務。同時，在業務辦理時間內，菜百公司將對回購業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日回購上限、單筆回購總量上限等，並進行動態設置，具體調整情況詳見各渠道具體公告或明示。

　　公告稱，近期受多重因素影響，貴金屬價格波動顯著加劇，不確定性持續上升。菜百公司提示廣大消費者理性看待貴金屬市場波動，提高風險防範意識，理性投資黃金。菜百公司後續將持續關注市場變動情況，適時對業務規則進行動態調整。

*金價震盪引發變現潮，黃金回購排長隊*

　　據《財新》報道，多位業內人士分析，菜百首飾暫停非交易日黃金回購，主要是由於上金所休市期間，菜百無法及時通過衍生品操作對沖敞口；設置回購限額，可能一方面是由於集中回購將對公司流動資金造成壓力，另一方面則是若金價持續下跌，庫存黃金貶值風險將加劇。

　　據了解，在菜百首飾總店四層的投資金條櫃台旁，黃金回購隊伍連續幾日大排長龍。其他回收渠道，如銀行、中國黃金、融金通，以及部分金飾品牌等也較為火熱。在當前金價震盪回調行情下，部分黃金持有者希望能夠及時鎖定收益，「落袋為安」。同時，社交平台上「看空」言論頻出，或放大恐慌情緒，推動非理性交易。
《經濟通通訊社4日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區