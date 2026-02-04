【關稅戰】歐盟中國商會：堅決反對歐盟頻密使用外國補貼條例調查中企

歐盟中國商會發布就歐委會對有關中企啟動FSR深入調查聲明稱，注意到歐盟委員會決定依據《外國補貼條例》(FSR)對內地一家風電企業啟動深入調查。商會表示，對歐盟頻密使用FSR調查中企表示嚴重關切和堅決反對。



聲明表示，自FSR實施以來，中企已成為主要針對對象，歐方頻繁調查干擾中方企業的正常經營活動，給其在歐盟市場的發展帶來不確定性，中企因此蒙受高達數十億歐元直接與間接損失。歐方FSR的使用對中企在歐投資帶來負面影響，也限制中企公平參與歐盟有關公共採購。



商會認為，中企在支持歐盟綠色和數字化轉型中持續發揮關鍵作用。中方呼籲歐方保持克制，公正及透明地實施有關法律，並通過建設性對話確保公平競爭環境，以促進創新、投資與可持續增長，為在歐中企提供公平、公正和非歧視營商環境。



稍早前報道稱，金風科技(02208)(深:002202)遭到歐盟啟動的全面調查。歐盟擔憂中國補貼可能使這家全球最大風力渦輪機製造商，在與歐盟本土企業競爭中，獲得不公平的市場優勢。

《經濟通通訊社4日專訊》