《兩岸關係》國台辦：支持恢復上海居民赴金馬旅遊，冀民進黨盡早恢復大陸居民赴台旅遊

文化和旅遊部今日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，並指各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。



對此，國台辦發言人表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，國台辦對此積極支持，樂見其成。希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。



文旅部已於2024年4月率先恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊；之後又在去年1月17日宣布將開放上海、福建團客赴台旅遊，但當時台灣官方要求必須先經過「觀光小兩會」(台旅會、海旅會)溝通旅遊品質等內容，而陸方未作出具體回應，此事就沒了下文。近日國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京出席「國共兩黨智庫論壇」，就兩岸旅遊交流合作等展開討論後，文旅部隨即宣布恢復上海居民赴台灣離島金門、馬祖旅遊的消息。



據媒體引述台灣旅遊交流協會創會理事長兼主委賴瑟珍透露，台灣的旅遊業者在論壇的分組討論上，就擴大兩岸交流提出了5點建議，包括雙方共同努力創造解除「禁團令」的條件；分階段擴大福建地區以外居民到金門、馬祖「小三通」旅遊；推動上海、福建居民到台灣團體遊盡早實現等。

《經濟通通訊社4日專訊》