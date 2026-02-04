《中國要聞》廣東：擴大智能網聯汽車道路測試與示範應用範圍

廣東省政府印發《加快數字社會高質量建設實施意見》，其中提出，要擴大數字消費多元化供給，創新和豐富數字消費場景，促進數字消費更高水平供需動態平衡。拓展無人駕駛公共交通運營區域，擴大智能網聯汽車道路測試與示範應用範圍，鼓勵導航、網約車、智慧停車等數字交通服務平台提供智慧融合交通服務。



*構建個人數字帳戶，加快建設國家AI應用中試基地*



《意見》並提出，推進民生服務數字化新模式、新業態健康發展，構建社區智慧物流網絡、新能源設施終端等數字生活「新基建」。構建個人數字帳戶，整合個人在政務服務、公共服務、社會事務等領域的身份認證、數據歸集、服務申辦、權益管理等功能。統籌布局可信計算平台、數字身份認證等支撐系統建設。加快建設國家人工智能應用中試基地，積極布局省級中試平台，鼓勵地市結合產業特色建設細分領域中試平台。



《意見》目標是到2027年，社會數字化底座更加堅實，適數化規則更加健全，新一代智能終端、智能體等在社會服務、生活和治理中應用普及率顯著提升，消費潛力充分釋放。到2030年，數智技術與社會發展緊密交織，形成普惠包容、智慧便捷的廣東數字社會發展新範式。

《經濟通通訊社4日專訊》