【內房困局】碧桂園去年交付近17萬套房，楊惠妍：今年爭取經營性現金流回正

碧桂園集團2日召開年度工作會議，集團董事局主席楊惠妍表示，2025年碧桂園全年完成房屋交付近17萬套，自2023年至2025年三年累計交付總量近115萬套。2026年為「保交房收官之年」，爭取在2026年年中完成大部分交房任務，從而騰出更多的精力修復資債表、恢復正常經營。其中恢復正常經營的標誌就是，經營性現金流回正，最終目標是公司整體現金流和利潤均為正。



楊惠妍強調，當前公司制定戰略必須清晰置於「發展與安全」的統籌框架下，在明確的政策引導下，逐步化解風險、回歸安全軌道，最終實現高質量發展。



在這其中，碧桂園提前布局的「一體兩翼」戰略在行業轉型中有望逐步釋放協同效應，在2025年更是進展顯著。其中，鳳凰智拓（代管代建）榮獲「2025年中國房地產代建領先品牌企業」等多個獎項，並積極響應國家建設「好房子」政策，打造「四代住宅」新產品為客戶提供高品質的人居體驗。騰越建科（科技建造）持續拓展外部項目，旗下博智林建築機器人累計交付超5000台次，在同業機器人市佔率中表現出色。

