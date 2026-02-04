  • 會員
AH股新聞

04/02/2026 09:39

【內房困局】碧桂園去年交付近17萬套房，楊惠妍：今年爭取經營性現金流回正

　　碧桂園集團2日召開年度工作會議，集團董事局主席楊惠妍表示，2025年碧桂園全年完成房屋交付近17萬套，自2023年至2025年三年累計交付總量近115萬套。2026年為「保交房收官之年」，爭取在2026年年中完成大部分交房任務，從而騰出更多的精力修復資債表、恢復正常經營。其中恢復正常經營的標誌就是，經營性現金流回正，最終目標是公司整體現金流和利潤均為正。

　　楊惠妍強調，當前公司制定戰略必須清晰置於「發展與安全」的統籌框架下，在明確的政策引導下，逐步化解風險、回歸安全軌道，最終實現高質量發展。

　　在這其中，碧桂園提前布局的「一體兩翼」戰略在行業轉型中有望逐步釋放協同效應，在2025年更是進展顯著。其中，鳳凰智拓（代管代建）榮獲「2025年中國房地產代建領先品牌企業」等多個獎項，並積極響應國家建設「好房子」政策，打造「四代住宅」新產品為客戶提供高品質的人居體驗。騰越建科（科技建造）持續拓展外部項目，旗下博智林建築機器人累計交付超5000台次，在同業機器人市佔率中表現出色。
《經濟通通訊社4日專訊》

