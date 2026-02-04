《Ａ股行情》滬綜指低開0.08%，一號文件發布，部署推進鄉村全面振興

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026年中央一號文件發布，對錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興進行了部署，提出守牢國家糧食安全底線，促進人工智能與農業發展相結合。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.08%，報4064.68點，深成指低開0.39%，創業板指低開0.8%，石油、有色等資源股造好，半導體板塊走低。



一號文件題為《中共中央國務院關於錨定農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興的意見》，提出提高強農惠農富農政策效能，守牢國家糧食安全底線，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。穩定發展糧油生產。糧食產量穩定在1.4萬億斤左右；推進糧油作物大面積提單產；鞏固提升大豆產能，做好產銷銜接。加強耕地保護和質量提升。促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機器人等應用場景，加快農業生物製造關鍵技術創新等。提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，為推進中國式現代化提供基礎支撐。



此外，電信服務稅上調昨日（3日）引發市場更廣泛擔憂，猜測遊戲行業增值稅可能大幅上調，騰訊(00700)等盤中重挫。不過，隨後《新華社》引述權威專家和業內人士報道，關於遊戲行業的稅率要「從6%的檔次調高至32%的檔次」的網絡傳言不實。專家表示，財稅部門近期發布了多項關於增值稅政策的公告，這些政策主要是為了更好落實增值稅法，其中對於遊戲、金融等行業適用稅率等政策都有明確的規定，增值稅稅率最高僅為13%，32%這個檔次是不存在的。



人行公布，今日進行750億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有3775億元逆回購到期，即今日淨回籠3025億元，本月以來已連續3個交易日收水共6745億元。另外，人行今日開展8000億元3個月期買斷式逆回購操作，鑑於本月有7000億元3個月期買斷式逆回購到期，即本月增量1000億元。

《經濟通通訊社4日專訊》