《Ａ股行情》大摩指來自「國家隊」的賣壓趨緩，滬指半日平收，太空光伏概念漲

摩根士丹利發表報告指出，自1月中旬以來，中國「國家隊」累計賣出約830億美元的A股股票，回吐2024年之後的全部累計流入，後續賣壓或趨於緩和。外資流向來看，1月美國和歐盟共同基金對中國股票的流入達86億美元，創2024年10月以來新高。



滬指早盤衝高回落，半日無升跌，收報4067.67點，創業板指走勢較弱、挫1.74%，深成指也跌0.92%。滬深兩市半日成交16157億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交微升117億元或0.7%。煤炭板塊集體大漲，兗礦能源(滬:600188)、中煤能源(滬:601898)等多股漲停。太空光伏概念持續走強，中來股份(深:300393)升20%封板。



另外，金價周二（3日）跳漲5.9%，創2008年11月以來最大單日漲幅，今天延續漲勢攀升逾2%，受逢低買盤和美元走軟支撐。惟A股貴金屬板塊未獲提振，四川黃金(深:001337)跌 超9%，招金黃金(深:000506)跌7.4%。



至於RatingDog中國1月服務業PMI升至52.3，創下三個月最高水平。當月新出口訂單指數重回50上方，就業指數六個月來首次升破榮枯線。但對全球增長前景的擔憂，導致企業樂觀度在年初初有所減弱，經營預期指數環比下降近3個點，低於2025年全年均值。

《經濟通通訊社4日專訊》