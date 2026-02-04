《Ａ股行情》滬綜指收升0.85%重返4100，煤炭、光伏板塊爆發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

摩根士丹利發表報告指出，自1月中旬以來，中國「國家隊」累計賣出約830億美元的A股股票，回吐2024年之後的全部累計流入，後續賣壓或趨於緩和。A股三大指數今日漲跌不一，滬指收升0.85%報4102.2點，連漲兩日，收復4100點，深成指揚0.21%，創業板指卻跌0.4%。滬深兩市成交額2.48萬億元，較前一交易日縮量475億元或2%，市場超3100隻個股上漲。



盤面上，居民取暖拉動能源需求攀升，煤炭板塊爆發，兗礦能源(滬:600188)、中煤能源(滬:601898)等十餘股漲停。馬斯克團隊考察中國光伏企業，光伏設備板塊走高，TCL中環(深:002129)、晶科能源(滬:688223)漲停；《財聯社》援引產業鏈人士透露，近期馬斯克旗下的SpaceX團隊和特斯拉團隊「摸底」中國光伏企業。其中，特斯拉團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光伏設備廠，並與國內某頭部異質結設備廠有訂單合作，但基於商業保密要求等因素，未作公開。



另外，雖然國際金價持續反彈，貴金屬板塊仍走低，四川黃金(深:001337)跌近9%；AI應用端普跌，Sora概念、多模態AI領跌；文化傳媒、遊戲板塊等跌幅居前。



南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，近期中小盤股指上行勢頭已經開始轉弱，賺錢效應消退；此外春節前資金面或季節性收緊，再加上投資者為規避海外風險或選擇節前減倉。預計市場情緒修復後短期大概率震盪調整，不過作為十五五規劃首年，政策利好預期支撐較強，下方空間有限。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4698.68 +0.83 上證指數 4102.20 +0.85 10635.40 深證成指 14156.27 +0.21 14174.30 創業板指 3311.51 -0.40 科創50 1453.48 -1.20 B股指數 264.65 +0.59 1.50 深證B指 1239.32 +0.53 0.66

《經濟通通訊社4日專訊》