  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升0.85%重返4100，煤炭、光伏板塊爆發

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指4日收升0.85%報4102.2點
▷ 煤炭、光伏板塊多股漲停
▷ 滬深兩市成交額2.48萬億元

　　摩根士丹利發表報告指出，自1月中旬以來，中國「國家隊」累計賣出約830億美元的A股股票，回吐2024年之後的全部累計流入，後續賣壓或趨於緩和。A股三大指數今日漲跌不一，滬指收升0.85%報4102.2點，連漲兩日，收復4100點，深成指揚0.21%，創業板指卻跌0.4%。滬深兩市成交額2.48萬億元，較前一交易日縮量475億元或2%，市場超3100隻個股上漲。

　　盤面上，居民取暖拉動能源需求攀升，煤炭板塊爆發，兗礦能源(滬:600188)、中煤能源(滬:601898)等十餘股漲停。馬斯克團隊考察中國光伏企業，光伏設備板塊走高，TCL中環(深:002129)、晶科能源(滬:688223)漲停；《財聯社》援引產業鏈人士透露，近期馬斯克旗下的SpaceX團隊和特斯拉團隊「摸底」中國光伏企業。其中，特斯拉團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光伏設備廠，並與國內某頭部異質結設備廠有訂單合作，但基於商業保密要求等因素，未作公開。

　　另外，雖然國際金價持續反彈，貴金屬板塊仍走低，四川黃金(深:001337)跌近9%；AI應用端普跌，Sora概念、多模態AI領跌；文化傳媒、遊戲板塊等跌幅居前。

　　南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，近期中小盤股指上行勢頭已經開始轉弱，賺錢效應消退；此外春節前資金面或季節性收緊，再加上投資者為規避海外風險或選擇節前減倉。預計市場情緒修復後短期大概率震盪調整，不過作為十五五規劃首年，政策利好預期支撐較強，下方空間有限。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004698.68+0.83　
上證指數4102.20+0.8510635.40
深證成指14156.27+0.2114174.30
創業板指3311.51-0.40　
科創501453.48-1.20　
B股指數264.65+0.591.50
深證B指1239.32+0.530.66

《經濟通通訊社4日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區