04/02/2026 10:05

《Ａ股焦點》官媒澄清增值稅傳言，滬深遊戲股仍挫，游族網路挫3%

　　電信服務稅上調引發市場更廣泛擔憂，雖然官媒引述專家和業內人士稱，遊戲等行業增值稅上調傳言不實，滬深遊戲股依然下跌，順網科技(深:300113)挫8.6%，巨人網絡(深:002558)跌3.6%，游族網路(深:002174)跌超3%，盛天網絡(深:300494)跌3%，湯姆貓(深:300459)、完美世界(深:002624)、三七互娛(深:002555)跟挫。

　　專家表示，財稅部門近期發布了多項關於增值稅政策的公告，這些政策主要是為了更好落實增值稅法，其中對於遊戲、金融等行業適用稅率等政策都有明確的規定，增強了政策確定性和穩定性。中國增值稅法明確規定，增值稅稅率最高僅為13%，32%這個檔次是不存在的。

　　花旗集團表示，對增值稅大幅上調的擔憂「目前有些過度」。該行估計，此次電信服務稅率上調似為針對性調整，預計將產生約500億元人民幣的收入，不到2025年中國增值稅總收入的1%。經濟學家余向榮等表示，這對中國整體稅收收入的影響很小，短期內似乎不太可能大範圍加稅。
《經濟通通訊社4日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

