【紅包大戰】搶元寶紅包致微信餘額清零？騰訊：紅包均受嚴格保障，不影響帳戶安全

騰訊(00700)元寶App「搶10億紅包」活動1日零時開啟後引發全網狂歡，但同時也有關於此次活動的謠言滿天飛，例如「搶元寶紅包會導致微信閃退，餘額清零」、「元寶紅包的鏈接有病毒，是木馬」、「使用元寶App會默認開啟AI，會自動舉報」等，騰訊旗下微信公眾號「鵝廠黑板報」昨日發文逐點澄清，調侃「給元寶編這麼多謠言真的辛苦了」。



文章強調，元寶App與微信是兩個獨立的應用，不存在直接導致微信閃退的技術關聯，用戶在元寶App內獲得的任何現金紅包或獎勵，均受到嚴格的金融安全保障，不影響帳戶安全。



文章並澄清，元寶嚴格遵循相關法律法規，所有功能的開啟和使用都遵循明確的用戶授權原則，不存在「靜默監控」、「默認開啟AI」、「自動舉報」的情況。用戶擁有完全的知情權和選擇權，可以根據自身需求主動決定是否使用相關功能。



文章又指出，「木馬鏈接」和「假冒病毒」的說法，通常是不法分子利用春節紅包活動的熱度，製作虛假鏈接進行詐騙。「我們提醒用戶，務必通過元寶App官方頁面或可信渠道參與紅包活動，切勿點擊不明來源的鏈接，謹防上當受騙。如遇可疑鏈接可以通過右上角『更多』進行投訴」。

《經濟通通訊社4日專訊》