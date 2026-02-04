《Ａ股焦點》晶科能源漲停，公司稱與馬斯克考察團隊有接觸

內媒《新浪科技》今早引述消息指，馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。



《21財經》記者以投資者身份致電光伏組件龍頭晶科能源(滬:688223)核實，報道指，接線工作人員回應稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。該工作人員同時透露，「國內主流光伏企業也均有考察」。



晶科能源股價午後直線漲停，報8.4元人民幣，相關概念股亦跟漲。



名稱 代碼 漲幅% 晶科能源 (滬:688223) 20 中來股份 (深:300393) 20 時創能源 (滬:688429) 16.38 雙良節能 (滬:600481) 10 協鑫集成 (深:002506) 9.88 晶盛機電 (深:300316) 9.17 天合光能 (滬:688599) 8.14 東方日升 (深:300118) 7.26

《經濟通通訊社4日專訊》