04/02/2026 13:35

《Ａ股焦點》晶科能源漲停，公司稱與馬斯克考察團隊有接觸

　　內媒《新浪科技》今早引述消息指，馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。

　　《21財經》記者以投資者身份致電光伏組件龍頭晶科能源(滬:688223)核實，報道指，接線工作人員回應稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。該工作人員同時透露，「國內主流光伏企業也均有考察」。

　　晶科能源股價午後直線漲停，報8.4元人民幣，相關概念股亦跟漲。
 

名稱代碼漲幅%
晶科能源(滬:688223)20
中來股份(深:300393)20
時創能源(滬:688429)16.38
雙良節能(滬:600481)10
協鑫集成(深:002506)9.88
晶盛機電(深:300316)9.17
天合光能(滬:688599)8.14
東方日升(深:300118)7.26

《經濟通通訊社4日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

