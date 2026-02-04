  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2026 15:17

《兩岸關係》文旅部：將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

　　國共兩黨智庫論壇昨日結束後，文化和旅遊部今日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

*王滬寧：願加強與台灣各黨派交流*

　　另外，全國政協主席王滬寧今日上午在北京人民大會堂新疆廳，與率團出席國共兩黨智庫論壇的國民黨副主席蕭旭岑一行人會面。

　　王滬寧稱，去年10月19日，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選國民黨黨主席，指明兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。願在堅持「九二共識」，反對台獨的政治基礎上，加強與國民黨在內的台灣各黨派團體、各界人士交流交往，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平。

*蕭旭岑：旅遊、能源問題與AI等都是可密切交流合作領域*

　　蕭旭岑則稱，這次論壇只是一個開始，未來希望雙方可進一步深化交流，大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，繼續交流交往，尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸交流中的各項問題，消彌因交流不夠的影響。

　　蕭旭岑又指，以兩岸交流合作前瞻為主題的智庫論壇舉辦得非常成功，聚焦許多台灣民眾關切議題，從觀光、旅遊、醫療、安養到防災、能源問題與AI，都是兩岸可密切交流合作領域。尤其大陸近年在許多科技與技術的巨大突破，有許多台灣可取經之處。
《經濟通通訊社4日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區