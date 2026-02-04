《兩岸關係》文旅部：將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

國共兩黨智庫論壇昨日結束後，文化和旅遊部今日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。



*王滬寧：願加強與台灣各黨派交流*



另外，全國政協主席王滬寧今日上午在北京人民大會堂新疆廳，與率團出席國共兩黨智庫論壇的國民黨副主席蕭旭岑一行人會面。



王滬寧稱，去年10月19日，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選國民黨黨主席，指明兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。願在堅持「九二共識」，反對台獨的政治基礎上，加強與國民黨在內的台灣各黨派團體、各界人士交流交往，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平。



*蕭旭岑：旅遊、能源問題與AI等都是可密切交流合作領域*



蕭旭岑則稱，這次論壇只是一個開始，未來希望雙方可進一步深化交流，大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，繼續交流交往，尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸交流中的各項問題，消彌因交流不夠的影響。



蕭旭岑又指，以兩岸交流合作前瞻為主題的智庫論壇舉辦得非常成功，聚焦許多台灣民眾關切議題，從觀光、旅遊、醫療、安養到防災、能源問題與AI，都是兩岸可密切交流合作領域。尤其大陸近年在許多科技與技術的巨大突破，有許多台灣可取經之處。

