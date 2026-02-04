【ＦＯＣＵＳ】AI「背刺」觸拋售潮，「軟件已死」言之尚早

【FOCUS】當字節跳動的Seedream4.0大模型，能免費一鍵生成各式氛圍圖片，衝擊老牌修圖軟件受益「美顏」剛需的收費模式；當ChatGPT能隨時隨地度身定制口語對話場景，令擁有「以死相逼學英語」綠色貓頭鷹的Duolingo，股價自高位蒸發近八成--Anthropic旗下人工智能新工具引發的軟件股抛售潮，似乎並不令人意外，但「軟件已死」是否有所誇大？



*「不懂編程，等同文盲」走入歷史*



曾幾何時，一紙Python證書堪稱升學求職的加分項，惟當AI大模型數秒內將自然語言，轉換為代碼、程式、網站，乃至統籌光照、澆水、加熱系統如人類園藝師般照看植物，十多年前「不懂編程，等同文盲」的斷言，早已隨祖克柏格去年初那句「AI將取代中級程序員」而走入歷史。



就在1月12日，旗下擁有Claude大模型的人工智能獨角獸Anthropic，推出Cowork企業級AI任務助理工具。相比與大模型一問一答式的對話，Cowork能讀取電腦指定資料夾中的檔案，按要求進行整理、編輯，並可生成簡報、任務清單、營銷策略、回覆訊息等。



其令人生畏之處在於，任何「小白」都能借此工具，將個人想法不經技術人員打造成軟件、把數以幾十小時的工作壓縮至幾分鐘，拖累iShares Expanded Tech-Software Sector（軟件ETF）年初至今跌幅累計逾20%，周二（3日）軟件股抛售潮，更推升其成交量至歷史紀錄。



*Anthropic推波助瀾，港股同遭殃*



抛售潮的推波助瀾者，正正是Anthropic最新推出的企業法務場景效率工具插件，能夠就合約條款、保密協議、合規流程等進行審查。法律數據服務相關公司如LegalZoom、Wolters Kluwer NV股價應聲暴跌，進而擴大至更多軟件股（如ServiceNow、Salesforce）乃至金融科技股（如Thomson Reuters）。



港股也遭殃及，金蝶國際(00268)、金山軟件(03888)、騰訊(00700)周三（4日）半日最多跌16%、7%、4%；此外，印度NIFTY IT指數最多挫6%。



*愈多Vibe coding，愈多漏洞錯誤*



如同免費「豆包」背後的Seedream4.0大模型，極可能搶走「美圖秀秀」VIP付費會員，原本因訂閱付費模式而擁有穩定現金流的SaaS（軟件即服務）公司，如今因更聰明、更個性、更快速的AI助手而用戶留存度存疑，似乎應了微軟CEO納德拉(Satya Nadella)2024年底振聾發聵的那句，「SaaS is dead」。



不過，AI固然能令人無需Pointpoint、Adobe、Python等，就能生成簡報、圖片、程式，「人人都是程序員」是否等同「軟件已死」？最關鍵的細節或是，當愈多人依賴Vibe coding（氛圍編碼，即利用AI將自然語言轉為代碼），愈多的漏洞和錯誤將隨之暴露，要麼過度簡化、要麼過度複雜，難以精準回應實際任務的微觀差異（例如公司架構、客戶需求），更遑論深入理解背景和意義。



從此角度看，軟件只會轉型，不會消亡。