康方生物(09926)授伊喜寧獨家商業權予濟川藥業，潛在收益最高9000萬人幣

康方生物(09926)公布，與湖北濟川藥業(滬:600566)簽協議，授權湖北濟川一項產品伊喜寧的獨家商業化權利，可獲8000萬元（人民幣．下同）授權費及最高不超過1000萬元里程碑付款，最高共不超過9000萬元。



該集團指，授權湖北濟川在期內在港澳台外的內地擁有其開發已獲批上市的伊喜寧的獨家商業化權利。伊喜寧用於治療原發型高膽固醇血症和混合型高脂血症。

《經濟通通訊社4日專訊》