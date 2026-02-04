《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(3日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|4084.24
|貴州茅台
|(600519)
|3409.50
|紫金礦業
|(601899)
|3133.86
|兆易創新
|(603986)
|2009.11
|瀾起科技
|(688008)
|1996.30
|洛陽鉬業
|(603993)
|1655.26
|中國平安
|(601318)
|1605.39
|海光信息
|(688041)
|1380.15
|工業富聯
|(601138)
|1354.36
|隆基綠能
|(601012)
|1069.66
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6535.87
|天孚通信
|(300394)
|4976.21
|新易盛
|(300502)
|4159.28
|世紀華通
|(002602)
|3148.57
|寧德時代
|(300750)
|2883.71
|陽光電源
|(300274)
|1872.10
|北方華創
|(002371)
|1632.12
|信維通信
|(300136)
|1610.50
|美的集團
|(000333)
|1231.58
|立訊精密
|(002475)
|1180.11
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社4日專訊》
