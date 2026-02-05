《駐京專電》商務部：深化外商投資促進體制機制改革，持續擴大制度性開放

商務部新聞發言人何亞東在例行新聞發布會表示，將深化外商投資促進體制機制的改革，持續擴大制度性開放，優化營商環境，加快塑造吸引外資的新優勢，讓中國的大市場成為全球的大機遇，讓外資企業願意來、留得住、發展好，成為中國式現代化的重要參與者



他指出，今年以來英國首相斯塔默等國家的領導人率團訪問中國，進一步加深了理解互信，開辟了雙邊經貿合作的廣闊空間，增強了跨國公司投資中國，深耕中國的信心；2025年韓國對華製造業投資增長14.1%；加拿大對華高技術產業投資同比增長了11.7%；芬蘭對華製造業投資同比增長21.7%，英國對華投資同比增長了15.9%。近期，加中貿易理事會、中國歐盟商會，中國英國商會、中國美國商會等調查報告顯示，多數的跨國公司，仍把中國列為主要的投資目的地。持續加大投資力度。十五五期間，中國將穩步邁向高質量發展。持續擴大高水平對外開放。並堅定維護多邊貿易體制，加強與各國發展平等互利的經貿關係。這些將為外資企業在華的長期發展提供良好的預期。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》