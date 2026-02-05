《中俄關係》習近平視頻晤普京：中俄攜手維護全球戰略穩定

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國與美俄元首在4日同日溝通，國家主席習近平先和俄羅斯總統普京視頻會晤，再與美國總統特朗普通話。



習近平同普京視頻會晤時表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。



*密切高層交往，加強各領域務實合作*



習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水平對外開放，同包括俄羅斯在內的世界各國共享發展新機遇。今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。



習近平指出，過去一年我們兩度會晤，引領中俄關係步入新的發展階段。雙方相繼成功主辦上海合作組織天津峰會和莫斯科總理會議，加強多邊協作，繼續致力於構建更加公正合理的全球治理體系。



*俄方將積極支持中國在深圳舉行APEC領導人非正式會議*



據《新華社》報道，普京表示，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。

