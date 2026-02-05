  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2026 08:40

《中俄關係》習近平視頻晤普京：中俄攜手維護全球戰略穩定

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平4日與普京視頻會晤，討論中俄合作維護全球戰略穩定
▷ 雙方提及支持中國在深圳舉辦APEC領導人非正式會議
▷ 中俄將加強聯合國、上合組織及金磚國家等多邊平台協作

　　中國與美俄元首在4日同日溝通，國家主席習近平先和俄羅斯總統普京視頻會晤，再與美國總統特朗普通話。

　　習近平同普京視頻會晤時表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

*密切高層交往，加強各領域務實合作*

　　習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水平對外開放，同包括俄羅斯在內的世界各國共享發展新機遇。今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

　　習近平指出，過去一年我們兩度會晤，引領中俄關係步入新的發展階段。雙方相繼成功主辦上海合作組織天津峰會和莫斯科總理會議，加強多邊協作，繼續致力於構建更加公正合理的全球治理體系。

*俄方將積極支持中國在深圳舉行APEC領導人非正式會議*

　　據《新華社》報道，普京表示，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區